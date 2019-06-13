دولة تملك أكبر عدد من المدخنين تطارد إعلانات السجائر على الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ)
أعلنت وزارة الاتصالات الإندونيسية اليوم الخميس، أنها ستزيل جميع إعلانات السجائر من شبكة الإنترنت ، بناء على طلب من وزارة الصحة.
واستشهدت وزارة الصحة بالقوانين المعمول بها التي تمنع الترويج للسجائر، وأصدرت تعليماتها لوزارة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة فرديناندوس سيتو إن وزير الاتصالات روديانتارا أصدر تعليمات فورية إلى وزارته بمسح شبكة الإنترنت بحثا عن الإعلانات وإزالتها.
وقال سيتو: "عثر فريق المسح على 114 رابطًا على مواقع فيسبوك وانستجرام ويوتيوب ، انتهكت بشكل واضح مادة في قانون الصحة لعام 2009، عن حظر الترويج للسجائر بعض شكل السيجارة ".
ويوجد في إندونيسيا أكبر عدد من المدخنين في العالم، حيث يقدر أن نحو 60 في المائة من الرجال في إندونيسيا من المدخنين.
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