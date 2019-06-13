بالفيديو.. مكافحة المخدرات تداهم بؤر الكيف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توجيه ضرباتها لتجار المواد المخدرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات. أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بعدد من مديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة.

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