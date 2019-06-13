السيسي يوجه بسرعة إنهاء خطة تطوير السكك الحديدية للركاب والبضائع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها للركاب والبضائع وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها.

كما وجه بالانتهاء من تحديث وميكنة مزلقانات وإشارات السكك الحديدية والانتهاء من الأعمال الكهربائية الخاصة بها، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن للمواطنين ولضمان سلامة حركة القطارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وزير المالية ووزير النقل.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوي الجمهورية، وكذلك خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوي الجمهورية.

كما شدد الرئيس السيسي على الاهتمام بعمليات صيانة شبكة السكك الحديدية وتوفير قطع الغيار ذات الجودة العالية، وكذلك تطوير ورش الصيانة مع الاعتماد على خبرة العمالة المصرية في تطوير الجرارات والمعدات.

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ووجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، وذلك في الإطار العام لخطة الدولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع العلمين – السخنة، ودراسة امتداده لمدينة السويس.

وفيما يخص مترو الأنفاق، وجه رئيس الجمهورية بتجديد وتطوير مهمات وقطارات الخطين الأول والثاني، لضمان تحقيق أعلى معدلات التأمين والسلامة وراحة الركاب.

كما وجه الرئيس بسرعة البدء في تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وربطها بالمناطق الاستثمارية لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير من الموانئ المصرية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي والتمويلي لخطط ومشروعات وزارة النقل والهيئات التابعة لها، سواء الحالية وكذلك المستقبلية على مستوي الجمهورية، خاصة السكك الحديدية، وقطاع الأنفاق، والطرق والكباري، والنقل البرى والنهري والموانئ البرية والجافة، وهى المشروعات التي تهدف إلى تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاقتصاد ومنع تكدس الحاويات والبضائع بالموانئ البحرية، فضلاً عن تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وتحسين مستوي الخدمات اللوجستية والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع.

كما عرضت وزيرة الاستثمار، الموقف التمويلي لمشروعات قطاع وزارة النقل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.