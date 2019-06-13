والدة طفلة بولاق الدكرور: "زوجي قتلها بسبب تبولها اللاإرادي".. والنيابة تأمر بحبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

أمرت نيابة بولاق الدكرور، اليوم الخميس، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بتعذيب طفلة زوجته حتى الموت بسبب تبولها اللا إرادي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة ضرب أفضى إلى موت، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وتحديد الإصابات التي لحقت بها وأدت إلى حدوث الوفاة.

وقالت والدة الطفلة في تحقيقات النيابة، إنها نقلت طفلتها إلى المستشفى، وادعت سقوطها على سلم عقار والدة زوجها، خشية من المسائلة القانونية بعد تعدي زوجها بالضرب على الطفلة حتى الموت.

وأسفرت مناظرة النيابة لجثة الطفلة عن إصابتها بإصابات رديه بالرأس وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم نتيجة الضرب والركل.

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البداية عندما تلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور بتقديم أفكار ٣٠ سنة ربة منزل بلاغا بوفاة ابنتها نغم ٤ سنوات إثر سقوطها من سلم العقار بمنزل حماتها بزنين ببولاق الدكرور.

انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور وبإجراء الفحص ومناظرة الجثة تبين عدم تناسب الإصابات مع البلاغ وتبدو أنها آثار تعذيب، شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

كشفت تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة كذب الأم وبتضييق الخناق عليها ومواجهتها انهارت واعترفت بقيام زوجها "محمد ع."، ٣٣ سنة سائق ( زوج والدة الطفلة) بالتعدي عليها بالضرب بسبب تبولها اللاإرادي حتى فارقت الحياة، وقاما بنقل الطفلة لمنزل والدة الزوج وفشلت في استخراج تقرير من مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية فاختلقت الواقعة خشية مساءلتها قانونيا.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.