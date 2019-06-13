مباحثات روسية - صينية لتطوير التعاون العسكري بين البلدين

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، مع نظيره الصيني هان ويجو، مسألة تطوير العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين في ظل روح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي القائم بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس عن جيراسيموف قوله خلال اجتماعه مع ويجو في موسكو، "إنني على ثقة بأن اجتماعنا هذا سيسهم في تعزيز العلاقات

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الوثيقة بن القوات المُسلحة لكلا البلدين، في ظل روح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي القائم بين موسكو وبكين".



وأكد الجنرال فاليري، أن وزارتي الدفاع الروسية والصينية تعقدان بصورة منتظمة مفاوضات بين ممثلي الهيئات العسكرية في موسكو وبكين بشأن العمليات والتدريبات المُشتركة بين جيشي البلدين.



وأضاف قائلًا: "بفضل الجهود التي تُبذل

من جانب زعيمي الصين وروسيا، تصل علاقاتنا اليوم إلى مستوى عال غير مسبوق، كما أصبحت عاملا مهما للاستقرار والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جي بينج، عقدا 4 قمم لهما العام الماضي، فضلا عن اجتماعهما مرتين العام الجاري.



من جانبه .. أعرب قائد القوات البرية في الجيش الصيني عن استعداد بلاده لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجة مع الجانب الروسي، لافتا إلى أنه حصل على دراسته العسكرية من أكاديمية فرونز العسكرية الروسية.