بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، مع نظيره الصيني هان ويجو، مسألة تطوير العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين في ظل روح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي القائم بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس عن جيراسيموف قوله خلال اجتماعه مع ويجو في موسكو، "إنني على ثقة بأن اجتماعنا هذا سيسهم في تعزيز العلاقات
وأكد الجنرال فاليري، أن وزارتي الدفاع الروسية والصينية تعقدان بصورة منتظمة مفاوضات بين ممثلي الهيئات العسكرية في موسكو وبكين بشأن العمليات والتدريبات المُشتركة بين جيشي البلدين.
وأضاف قائلًا: "بفضل الجهود التي تُبذل
من جانبه .. أعرب قائد القوات البرية في الجيش الصيني عن استعداد بلاده لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجة مع الجانب الروسي، لافتا إلى أنه حصل على دراسته العسكرية من أكاديمية فرونز العسكرية الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات روسية - صينية لتطوير التعاون العسكري بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.