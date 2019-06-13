الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع أفغانستان في إطار "الحزام والطريق"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، استعداد بلاده لتعميق التعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات مع أفغانستان في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وقال بينج - خلال لقاء مع نظيره الأفغاني أشرف غني اليوم الخميس في قيرغيزستان التي يزورها حاليا للمشاركة في قمة

شنجهاي للتعاون، ونقلته وسائل إعلام صينية - إن الصين وأفغانستان تجمعهما الجيرة الطيبة والصداقة التقليدية، وشراكة التعاون الاستراتيجي.



وأضاف أن بكين مستعدة لدفع تطور مشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم مؤسسات البلدين لتعزيز

التعاون على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والفوز المشترك.



من جانبه، أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني، عن شكر بلاده للدور الإيجابي الذي لعبته الصين في عملية السلام والمصالحة الأفغانية، وإقرار السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن بلاده مستعدة لربط خطة إعادة الإعمار والتنمية الأفغانية مع مبادرة "الحزام والطريق" لإقامة علاقات تعاون اقتصادي وتجاري أوثق بين الجانبين.