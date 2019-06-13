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الجيش السوري يتصدي لهجوم مجموعات إرهابية بريف حماة الشمالي

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 تصدت وحدات من الجيش السوري، اليوم الخميس، لهجمات شنتها التنظيمات الإرهابية على محور بلدة الحماميات والجبين بريف حماة الشمالي وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات

إرهابية من تنظيم فتح الشام "جبهة النصرة سابقا" عقب محاولتها حاولت التقدم عبر محور قريتي الحماميات والجبين بريف حماة الشمالي بأعداد كبيرة من إرهابييها مدعومين
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بدبابات وعدد من الانتحاريين في محاولة لإحداث خرق على هذا المحور والتقدم باتجاه بلدة كرناز على بعد عدة كيلومترات إلى الغرب.


وأوضحت /سانا/ أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم والقضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير دبابة وعربة مصفحة وآليات محملة برشاشات وإصابة عدد من الإرهابيين.

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