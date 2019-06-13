سول: كيم جونج-أون بعث بخطاب "مثير جدًا للاهتمام" إلى ترامب

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون بعث برسالة "مثيرة جدًا للاهتمام" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر خطاب شخصي بينهما.

وأكد مون - في تصريح، عقب قمة أجراها مع رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج - استعداده لعقد اجتماع آخر مع كيم بصرف النظر عن التوقيت والمكان والشكليات .. حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الجانب الأمريكي أطلعه على المحتوى

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العام للرسالة؛ إذ وصف ترامب الخطاب بأنه "لطيف" و"دافئ للغاية"، ويبدو أنه تم إرساله بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لقمة سنغافورة.



ولفت مون جاي-إن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سولبرج، إلى أن هناك جزءًا مثيرًا للاهتمام لم يعلن عنه الرئيس ترامب، رافضًا أن يكشف أكثر عما قاله ترامب في بهذا الشأن.



كما شدد مون على أنه لا يوجد ما يمنع عقد قمة رابعة مع كيم قبل زيارة

ترامب لكوريا الجنوبية في نهاية هذا الشهر.



وفيما يتعلق بعملية السلام المضطربة بشبه الجزيرة الكورية، أكد الرئيس أن النجاح في تحقيق تقدم جوهري في عملية نزع السلاح النووي من شأنه أن يكون مفتاح الوصول إلى السلام الكامل في المنطقة على الرغم من خفة حدة التوترات العسكرية بين الكوريتين.



وأضاف أيضًا أن العديد من المشروعات الاقتصادية بين الكوريتين، والتي تشمل: إعادة فتح المجمع الصناعي بالبلدة الحدودية كيسونج، تُعد أمرًا ضروريًا من أجل تنمية العلاقات بين الشمال والجنوب بشكل أكثر جدية، موضحًا أنه من أجل ذلك يجب رفع العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بشرط تحقيق تقدم كبير في عملية نزع السلاح النووي.