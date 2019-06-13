الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويفرج عن سيدة مقدسية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسجد القعقاع في حي أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
ولفت مركز معلومات وادي حلوة إلى أن الاحتلال داهم أيضا العديد من منازل المنطقة وفتشها دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما شرعت بلدية الاحتلالفي القدس، بتصوير شوارع ومبان سكنية في البلدة، موضحا أن الحملة تركزت في حي راس العامود بالبلدة.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن السيدة المقدسية سوزان اسماعيل محمد أبو غنام (40 عاما) من سكان
وكان الاحتلال اعتقل أبو غنام بتاريخ 8/5/2018 وأدانتها محكمة الاحتلال بالتحريض على "فيسبوك" ونشرها 44 منشورا على حسابها.
والسيدة سوزان متزوجة وهي أم الشهيد محمد أبو غنام الذي استشهد في العام 2017، وتنقلت بين عدة سجون آخرها سجن "الدامون"
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