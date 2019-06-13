التحالف العربى يدمر أهدافًا حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية "تهدد الأمن الإقليمي والدولي". وأوضح التحالف - وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية - أن الأهداف شملت أماكن لتخزين الصواريخ، ومعامل تصنيعها، ومخازن أسلحة وخبراء أجانب من تنظيمات إرهابية، مؤكدًا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وخبراء أجانب من تنظيمات إرهابية، مؤكدًا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قال، في وقت سابق، إن قيادة القوات المشتركة ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي على مطار أبها في السعودية ، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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