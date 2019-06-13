أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية "تهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وأوضح التحالف - وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية - أن الأهداف شملت أماكن لتخزين الصواريخ، ومعامل تصنيعها، ومخازن أسلحةوخبراء أجانب من تنظيمات إرهابية، مؤكدًا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قال، في وقت سابق،
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربى يدمر أهدافًا حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.