يعتزم مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، مناقشة الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية . وتعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في بحر عُمان، صباح اليوم، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن. أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن. Advertisements وقالت تقارير إعلامية إن الحادث طال ناقلتين ترفع إحداهما علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، فيما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كورادجس" وترفع علم بنما. ونشرت وسائل إعلام إيرانية ما قالت إنها الصور الأولى لحريق في إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للاعتداء، الذي وقع على بُعد 14 ميلا بحريا عن إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يناقش الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.