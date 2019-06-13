عاجل-الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن أنها ستبحث هجوم ناقلتي النفط خلال اجتماع مغلق للمجلس

اتهم مسؤولون أميركيون من وزارة الدفاع، النظام الإيراني بأنه وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم، ونقلت شبكة CBS الاميركية عن مسؤولين في الوزارة قولهم إن إيران من المحتمل أنها وراء الهجوم، رافضين ادعاءات طهران بأنها اجلت طاقم السفينتين، وقالت المصادر للشبكة إن "أحد أعضاء أفراد طاقم الناقلة يعتقد بأنهم أصيبوا بطوربيد أو لغم مجهول، مبينة أن السلطات الأميركية ستعاين الحطام لتتمكن من تعقب آثار الهجوم".

ياتي ذلك في وقت أشار دبلوماسيون إلى أن واشنطن ستبحث خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم، الهجوم والأثار المتربة على ذلك.