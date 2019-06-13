وأكدت المنظمة أن هذا الاعتداء يُعدّ «جريمة حرب»، وأشارت إلى أن استهداف المنشآت المدنية يشكل خطرا، كونه يهدد حياة المدنيين، وهو ما تكفله القوانين الدولية لهم من حقوق تمنع استهدافهم. وأعربت في بيانها عن قلقها إزاء تصاعد استهداف المطارات والمنشآت والمرافق الحيوية، خلال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على السعودية. وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح حمد التويجري، في البيان الصادر عن المنظمة عقب الاعتداء: «إن استهداف مطار أبها الدولي بشكل خاص وغيره من المطارات عامة، يعد استهدافا لمنشأة مدنية، كما يعدّ تهديدا للأمن الإقليمي». وأضاف، أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، التي تمنع وتجرّم الاعتداء على المدنيين. وشدد على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعدّ جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر: استهداف الميليشيات مطار أبها الدولي جريمة حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.