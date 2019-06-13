"الجامعة العربية" تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأقوى العبارات استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال.

وشدد أبو الغيط في بيان اليوم، على الرفض التام لأي محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالاستهداف المتعمد للأهداف المدنية وللمدنيين، ما يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي.

كما شدّد على رفضه لمحاولات ميليشيات الحوثي توسعة نطاق الأزمة اليمنية بما يمكن أن يؤثر بالتبعية سلباً على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأكد أبو الغيط تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة مثل هذه الأعمال النكراء، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين.

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من جهتها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي لمقذوف معاد على مطار أبها الدولي.

وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا النهج العدائي والإجرامي لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والاستمرار في إطلاق المقذوفات على المملكة، إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الصاروخي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد، وحثت جميع الأطراف على منع وقوع مثل هذه الحوادث، التي تصعّد الوضع الحالي وتشكل تهديداً خطيراً على الأمن الوطني والإقليمي وتقوض العملية السياسية اليمنية بقيادة الأمم المتحدة.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن المنظمة الدولية تؤكد على بيان مجلس الأمن الأخير، الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

وأدانت الحكومة البريطانية، والحكومة الإسبانية، ومملكة بلجيكا، وسويسرا، اليوم الخميس، الاعتداء الإرهابي، الذي تعرض له مطار أبها الدولي وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.