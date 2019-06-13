الاتحاد الأفريقي: المباحثات في السودان تحرز تقدماً

قالت بعثة الاتحاد الأفريقي المكلفة بمتابعة الشأن السياسي في السودان، إن النقاشات التي تقوم بها مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في السودان تتقدم بصورة كبيرة.

وقال محمد الحسن لبات مبعوث الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الخميس، بمقر البعثة بالخرطوم، أنه متفائل في إحراز تقدم، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأضاف أن البعثة شكلت فريقاً أفريقيا متضامناً بالتعاون مع مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي، قام بجهود، لكنه تجنب الحديث عنها، وأكد مضاعفة الجهود حتى يتم التوصل لاتفاق في مناخ ملائم.

وأشار إلى تشكيل فريق دولي داعم للوساطة الأفريقية منذ أسابيع يضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا (بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة الأميركية) وبعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول أخرى.

Advertisements

وتابع أن البعثة ضاعفت جهودها في الآونة الأخيرة تجاه أطراف الأزمة السياسية، وواصلت الحوار مع كل طرف على حدى، لتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها قبل وقف التفاوض وتشجيع الأطراف على تجاوز العقبات.

اقرأ أيضاً: مصادر سودانية لـ "الاتحاد": إثيوبيا اقترحت صيغة "7+7+1" للمجلس السيادي

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد زار الخرطوم مطلع الأسبوع للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير.