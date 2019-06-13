كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المالكي": الأدلة تثبت حصول ميليشيات الحوثي على أسلحة من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إن

الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان تصعيد خطير، منوها بأن

الأدلة تثبت حصول ميليشيات الحوثي على أسلحة متطورة وقدرات نوعية من الخارج

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