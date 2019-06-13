كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المالكي": الأدلة تثبت حصول ميليشيات الحوثي على أسلحة من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان تصعيد خطير، منوها بأن الأدلة تثبت حصول ميليشيات الحوثي على أسلحة متطورة وقدرات نوعية من الخارج.
وأوضح "المالكي"، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، أن التحالف يعمل على تحييد القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي.
وأشار إلى أن عمليات التحالف العربي ضد ميليشيات الحوثي تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على السلم والأمن.