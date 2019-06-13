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وزير الأوقاف اليمني: الحوثي أداة مطيعة لأسياده في طهران

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الخميس 13/يونيو/2019 - 05:49 م

وزير الأوقاف اليمني: الحوثي أداة مطيعة لأسياده في طهران
وزير الأوقاف اليمني
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وكالات

 

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أكد وزير الأوقاف والإرشاد في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عطيه، أن كل لحظة تمر تُثبت أن الحوثي هو أداة مطيعة لأسياده في طهران.

وقال الدكتور عطيه، إن إطلاق الصواريخ على المطارات المدنية في المملكة العربية ما هو إلا جُزء من مُخطط حُرَّاس المعبد الفارسي؛ لافتاً إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تُشكِّل خطراً كبيراً على اليمن وعلى دول الخليج العربي بصفة عامة.

وأضاف: "إذا لم ينكسر الحوثي عسكرياً فلن ينكسر سياسياً»؛ مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم بها دول التحالف بقيادة المملكة لتحييد هذا الخطر المُحدق".
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