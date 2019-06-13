كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تتعهد بالرد على نشر 1000 جندى أمريكى فى بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النواب الروس، اليوم الخميس، أن نشر قوات عسكرية أمريكية جديدة إلى بولندا سيجبر موسكو على اتخاذ خطوات انتقامية، حيث قال أحدهم إنه سيجعل بولندا هدفًا في حالة حدوث نزاع.

وتعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للرئيس البولندي أندريه دودا، يوم الأربعاء بأنه سينشر 1000 جندي أمريكي في بولندا، وهي خطوة تسعى وارسو لردع أي عدوان محتمل من روسيا.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستى الروسية عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن هذه الخطوة قد تعكس "نوايا واشنطن العدوانية".