كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مجلس الأمن يناقش الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم لمناقشة الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن أمريكا أبلغت مجلس الأمن الدولي أنها ستثير مسألة الهجوم على ناقلتين في خليج عمان خلال جلسة مغلقة للمجلس اليوم.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، اليوم الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد نقلت عن وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو أن "واحدة على الأقل من ناقلتي النفط، اللتان تعرضتا لهجوم قرب مضيق هرمز، يابانية، وتعود لشركة كوكوكا سانغيو، ومقرها طوكيو"، مضيفا أنه وجه المسؤولين بجمع المعلومات حول الهجوم.