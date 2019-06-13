كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعو الهند لتوحيد الجهود ضد الحرب التجارية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد قادة الصين والهند يوم الخميس، اجتماعًا ثنائيًا في شنغهاي.

وعشية الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تقدمت سلطات العملاق الآسيوي بالموقف الصيني الذي سيدعو الحكومة الهندية إلى توحيد الجهود لمواجهة تأثير الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة ضد البلدين.

سيعقد اجتماع رؤساء دولتي البلدين يوم الخميس في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال نائب المستشار الصيني تشانج هان هوى قبل الاجتماع، إن الضغوط التجارية الأمريكية يفرض على بلاده والاحتكاكات مع البيت الأبيض مع الهند ستكون قضايا ذات أهمية حيوية في جدول أعمال المحادثات.