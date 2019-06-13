كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترامب سيجتمع مع نظيره الصيني على هامش قمة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق هذا الشهر.

وأبلغ المتحدث هوجان جيدلي قناة فوكس نيوز التلفزيونية عندما سئل هل سيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا "يبدو كأننا نسير في ذلك الاتجاه"، بحسب رويترز.

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وقال ترامب مرارا إنه يتوقع أن يجتمع مع نظيره الصيني أثناء قمة مجموعة العشرين لبحث النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

أعلن المندوب الدائم للصين بفرع الأمم المتحدة في جنبف، تشينغ سيوي، اليوم الخميس، أن بلاده تعول على تسوية الخلافات مع الولايات المتحدة عن طريق التفاوض، لكنها مستعدة للقتال حتى النهاية في حالة الحرب التجارية.

وقال المندوب في إحاطة: "إذا كانت المسألة تقتصر على نزاع تجاري، فأنا لست خبيرا، ولكني أعتقد أن كل شيء كان من الممكن أن يصبح أسهل من ذلك. يمكننا تطوير حزمة، ربما لا ترضي الطرفين بنسبة 100%، ولكن سيكون الطرفان على استعداد للعمل معها. ولكن إذا كان الموقف أكثر من مجرد نزاع تجاري ، فسيكون الوضع مختلفا".