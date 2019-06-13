كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: الهجوم على خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبغلت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بأن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين.

ويذكر أن تلقى الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين نداءي استغاثة من ناقلتي نفط قال إنهما تعرضتا إلى هجوم في خليج عمان صباح الخميس.

وذكرت وكالة "أس أند بي- بلاتس"أن سفينة تدعى "فرونت آلتير" اشتعلت فيها النيران قرب خليج عمان، في حين أكدت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت إلى حادثة أمنية وأنه تم إنقاذ 21 شخصا كانوا على متنها.

