كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأفريقي يعتزم تسليم القواعد العسكرية لقوات الأمن الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميسوم) انها تتشاور مع الحكومة الصومالية وشركائها لبدء تسليم القواعد العسكرية لقوات الامن المحلية كجزء من خطة انتقالية .

وقال فرانسيسكو ماديرا ، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال ، إن المهمة تنتقل الآن إلى مراحل حرجة من تنفيذ خطة الانتقال الصومالية لنقل المسؤوليات الأمنية تدريجياً إلى قوات الأمن الصومالية.

وقال ماديرا في بيان صدر مساء الأربعاء "في الأشهر المقبلة ، ستقوم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بالتشاور مع حكومة الصومال الفيدرالية والشركاء بنقل قواعد العمليات الأمامية إلى قوات الأمن الصومالية". "هذا بروح الخطة الصومالية الانتقالية ."

خلال حديثه خلال حفل تسليم ست حاويات مبردة مصممة خصيصًا ، أكد ماديرا على الأهمية الحاسمة لوجود قوات أمن صومالية جيدة التمويل ومزودة جيدًا ومزودة بشكل جيد.

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تبرعت بعثة الاتحاد الإفريقي بالحاويات الست لقوات الأمن الصومالية للمساعدة في تعزيز قدراتها أثناء تكثيف عملياتها لتحرير البلاد من المسلحين.

هنأ ماديرا قوات الأمن الصومالية على دورها في تحرير بلدة باريير في منطقة شابيلي السفلى ، وقال إن بعثة الاتحاد الأفريقي ستواصل تحفيز ودعم قوات الأمن الصومالية.

ذهبت أربع من الحاويات المتبرع بها إلى الجيش الوطني الصومالي واستلمت قوة الشرطة الصومالية حالتين .

يواصل متطرفو حركة الشباب ، الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من المناطق الجنوبية والوسطى من الصومال ، هجمات واسعة النطاق في مقديشو وفي أماكن أخرى ، ويستهدفون القواعد العسكرية التي تديرها قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية .