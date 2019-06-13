كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفاق الليبية تبلغ روسيا عن تحضير مبادرات جديدة لتسوية الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المباحثة أبلغ سيالة، بوجدانوف عن تحضير مبادرات جديدة من قبل حكومة الوفاق لتسوية الأزمة الليبية".
وأوضح البيان، أن "المحادثات جاءت بمبادرة الجانب الليبي".
وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ"الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".
وتقول الأمم المتحدة، إن آلاف الليبيين اضطروا للنزوح، فيما قتل أكثر من 600 شخص وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف آخرين منذ اندلاع المعارك في طرابلس.