الوفاق الليبية تبلغ روسيا عن تحضير مبادرات جديدة لتسوية الأزمة

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المباحثة أبلغ سيالة، بوجدانوف عن تحضير مبادرات جديدة من قبل حكومة الوفاق لتسوية الأزمة الليبية".

وأوضح البيان، أن "المحادثات جاءت بمبادرة الجانب الليبي".