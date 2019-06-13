كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث "ماي": الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان غير مقبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد المتحدث شدد على أن الحفاظ على حرية الملاحة البحرية أمر ضروري.
وسبق أن أعلن المتحدث بإسم رئيسة الوزراء البريطانية، أن لندن على علم بتقارير عن استهداف ناقلتين بهجمات مريبة في خليج عمان.
وأضاف أنها تسعى للوقوف على حقيقة ما حدث على وجه السرعة.
ويذكر أن تلقى الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين نداءي استغاثة من ناقلتي نفط قال إنهما تعرضتا إلى هجوم في خليج عمان صباح الخميس. وذكرت وكالة "أس أند بي- بلاتس"أن سفينة تدعى "فرونت آلتير" اشتعلت فيها النيران قرب خليج عمان، في حين أكدت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت إلى حادثة أمنية وأنه تم إنقاذ 21 شخصا كانوا على متنها.