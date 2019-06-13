كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث "ماي": الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان غير مقبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان غير مقبول، معلنة الاستعداد الكامل للتحقيق في أي تحقيق.

وشدد المتحدث شدد على أن الحفاظ على حرية الملاحة البحرية أمر ضروري.

وسبق أن أعلن المتحدث بإسم رئيسة الوزراء البريطانية، أن لندن على علم بتقارير عن استهداف ناقلتين بهجمات مريبة في خليج عمان.