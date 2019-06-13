كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنفاق الحكومى الأمريكى يبلغ 3 تريليون دولار فى 8 أشهر فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنفقت الحكومة الأمريكية 207.8 مليار دولار في شهر مايو أكثر مما جمعته، حيث وصل إجمالي الإنفاق الفيدرالي للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية إلى أعلى مستوى على الإطلاق لأكثر من 3 تريليونات دولار،و ذلك بفضل التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق العسكرى.

ويساوى التريليون 1000 مليار، وكل مليار هو 1000 مليون دولار.

وارتفع الإنفاق حتى الآن منذ بداية السنة المالية في أكتوبر بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، أدى ارتفاع الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية والعسكرية، مثل الرعاية الطبية إلى نقص التمويل في مايو، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة يوم الأربعاء.

وكان جزء كبير من الزيادة في مايو بسبب الغش في التقويم الذي حول 55 مليار دولار في مدفوعات استحقاقات يونيو إلى مايو لأن 1 يونيو سقط يوم السبت، وقامت وزارة الخزانة بتحويل أموال يونيو في 31 مايو.

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هذا يشير إلى أن أرقام يونيو 2019 قد تكون أقل بكثير مما كانت عليه قبل عام.

لكن العجز كان ، على الورق ، الأعلى على الإطلاق في شهر مايو ، حيث أنفقت الحكومة 440 مليار دولار في 31 يومًا، وارتفع هذا العدد بنسبة 28 في المائة عن مايو 2018.

وارتفع دخل الحكومة في مايو عن العام الماضي أيضًا، ولكن بنسبة 7 في المائة فقط. إن الإيصالات البالغة 232 مليار دولار لم تقترب من تغطية ما دفعته واشنطن.

وانخفضت عائدات الضرائب من الشركات إلى 6 مليارات دولار في مايو من 7 مليارات دولار في العام السابق، وارتفع الإنفاق على الجيش إلى 62 مليار دولار.

وقدمت الرسوم الجمركية دفعة متواضعة للخزائن الحكومية، حيث حصلت الرسوم الجمركية على 5 مليارات دولار خلال شهر مايو، بزيادة عن 3 مليارات دولار خلال نفس الشهر في عام 2018.