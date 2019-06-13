غير متوقع.. راموس يقصي رونالدو من حفل زفافه ويضع شروطا للضيوف

لم يوجه قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم “سيرجيو راموس” الدعوة إلى زميله سابقا في فريقه، ريال مدريد، “كريستيانو رونالدو”، لحضور حفل زفافه من المذيعة التلفزية “بيلار روبيو”، الذي يقام، بعد غد السبت، في مدينة إشبيلية.

ورجحت تقارير إسبانية أن رحيل “رونالدو” عن فريق “راموس” إلى يوفنتوس الإيطالي، تسبب في إنهاء صداقتهما، وذلك بسبب تصريحات الدون عن ريال مدريد، ورئيسه “بيريز”.

وفرض “راموس” على ضيوف “زفاف العام” – اللقب، الذي أطلق على زفاف “راموس” في إسبانيا – شروطا، منها عدم إدخال الهاتف المحمول إلى الحفل، وتجنب ارتداء ألوان الأحمر، والبرتقالي، والأخضر.

ويقام حفل زفاف “راموس” في كاتدرائية إشبيلية، مسقط رأسه، ويتم ذلك بحضور مجموعة من نجوم كرة القدم في العالم، منهم جيرارد بيكي، وجوردي ألبا، وزين دين زيدان، و”لوكا مودريتش”، و”روبرتو كارلوس”.

وبعد مراسم الزواج في الكاتدرائية، سيقيم “راموس”، وزوجته حفلا كبيرا، علما أنهما أنجبا 3 أبناء في فترة مواعدتهما.