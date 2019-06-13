عاجل.. الجامعة تعلن رسميا غياب حمد الله عن “الكان” وتعويضه بباعدي.. وهذا هو السبب!

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل قليل، مغادرة عبد الرزاق حمد الله رسميا، لمعسكر المنتخب المغربي، الذي يستعد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر، وتعويضه بلاعب حسنية أكادير، عبد الكريم باعدي.

وأصدرت الجامعة، قبل لحظات، بلاغا رسميا تؤكد فيه أن ” الناخب الوطني، هيرفي رونار قرر ضم اللاعب عبد الكريم باعدي للائحة 23 لاعبا الذين سيشاركون في النسخة الثانية والثلاثين لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليوز 2019″.

وحسب بلاغ الجامعة، فإن هذا القرار جاء من أجل ” تعويض غياب اللاعب عبد الرزاق حمد الله المصاب على مستوى الظهر والورك، والذي تبين للطاقم الطبي للمنتخب الوطني أنه لن يستطيع إتمام المعسكر وبالتالي عدم المشاركة في هذه الكأس”.

وحسب طبيب النخبة السيد عبد الرزاق هيفتي، فاللاعب حمد الله سيخضع لفحوصات دقيقة؛ غدا الجمعة 14 يونيو 2019.