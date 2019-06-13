عاجل.. الحكومة تتهم العدل والاحسان باستغلال طلبة الطب وتهدد: لا سنة بيضاء.. إعادة السنة أو الفصل

اتهمت الحكومة، قبل قليل، جماعة العدل والاحسان بتحريض طلبة الطب واستغلالهم من أجل أهداف لا تخدم مصالحهم.

وتلا الناطق الرسمي باسم الحكومة بلاغا للحكومة بخصوص طلبة الطب، في مستهل الندوة الصحافية الأسبوعية.

وقال الخلفي، إن الحكومة تؤكد أنها ستطبق الإجراءات القانونية، لن تكون هناك سنة بيضاء، وسيتم ترسيب الطلبة أو الطرد بالنسبة لمن استوفى السنوات القانونية.

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وأكدت الحكومة التزامها باحترام مبدأ تكافؤ الفرص دون أي تمييز، وقالت إنها تتابع باهتمام الملف، وتتبنى إجراءات الوزارتين لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة، من خلال التجاوب مع المطالب المشروعة والمعقولة.

وأوضحت الحكومة أنها واكبت كل مبادرات الوساطة وتثمن جميع المساعي الحميدة لتجاوز الوضعية.

وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لاجراء الامتحانات، ابتداء من يوم الاثنين، وفق الجدولة الزمنية المصادق عليها من طرف الهياكل، وستظل الامتحانات مفتوحة في وجه كل الطلبة لاجتياز ما تبقى منها حتى 25 يوليوز وفق البرمجة المعلن عنها.