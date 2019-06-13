رومانيا: لا قرار بنقل سفارتنا لدى إسرائيل إلى القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت مسؤولة في وزارة خارجية رومانيا، خلال زيارتها إلى الأردن، عدم وجود قرار بنقل سفارة بلادها لدى إسرائيل إلى القدس، بعد أكثر من شهرين على إلغاء عاهل الأردن زيارة لرومانيا "نصرة للقدس".

وبحثت سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية، ماريا ماجدلينا غريغوري، مع وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، "المستجدات الإقليمية وفِي مقدمتها القضية الفلسطينية"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

وأكدت "عدم وجود أي قرار لنقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس"، مشيرة إلى "التزام بلادها موقفها التاريخي وموقف الاتحاد الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية والمتمسك بحل الدولتين سبيلا لحل الصراع".

يذكر أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ألغى في 25 آذار/ مارس الماضي، إلغاء زيارة كانت مقررة إلى رومانيا "نصرة للقدس"، غداة موقف رئيسة الحكومة الرومانية، فيوريكا دانسيلا، بشأن عزمها نقل سفارة بلادها لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة.

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من جهته، أكد الصفدي أن "حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية هو شرط تحقيق السلام الشامل في المنطقة".

وأشار إلى "موقف الأردن الثابت، بأن القدس مفتاح السلام، ورفض أي قرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خرقا للقانون الدولي وتقويضا لكل الجهود المستهدفة حل الصراع".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترف في كانون الأول/ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل في قرار لاقى موجة استنكار ورفضًا عربيًا ودوليًا.