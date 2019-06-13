"يويفا" يطلق موقعا إلكترونيا لبث مباريات الدوري الألماني مباشرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن موقعه الجديد على الإنترنت سيعرض مباريات الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (البوندسليغا) الموسم المقبل.

وأضاف أن موقع (uefa.tv) سيمنح المشاهدين وصولا أكبر لمحتوى الفيديو المباشر وبناء على الطلب"، بما في ذلك لقطات من مباريات دوري أبطال أوروبا.

يتوقع إطلاق الاتحاد لمزيد من خدمات البث، وذلك ضمن محاولات الوصول للشباب في جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال رئيس الاتحاد، ألكسندر تشيفرين، إنّ "المشهد الرقمي يتطور، ونحن بحاجة إلى أن نكون في وضع يمكننا فيه توقع هذه التغييرات، والتفاعل معها."

سيعرض موقع يويفا لقطات كل يوم اثنين لأبرز أحداث مباريات البوندسليغا في قنوات تلفزيونية، بما في ذلك ببريطانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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كما سيوفر أرشيفا لمباريات الدوري الألماني الكلاسيكية، ومباريات الفرق الألمانية بدوري أبطال أوروبا.

سيعرض موقع يويفا بثا حيا لمباريات كرة قدم للشباب والسيدات والصالات، حيث لا توجد اتفاقات على حقوق البث.

يقول يويفا إن الموقع سيكمل القنوات التلفزيونية ولن يتنافس معها.