مهرجان دولي للتصوير في تركيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المقرر أن تستضيف منطقة وادي فريجيا غربي تركيا، النسخة الثانية من مهرجان "فريجيا فوتو فيست" الدولي للتصوير، بين الفترة 15-16 حزيران/ يونيو الحالي.

ويتم تنظم المهرجان بالتعاون بين ولاية أفيون قره حصار، وغرفة التجارة والصناعة فيها، وينتظر أن يعرف مشاركة 600 مصور من دول تركيا، وأذربيجان، وإيران، وروسيا.

وبهدف التعريف بهذه المناطق، ستقام بعض فعاليات المهرجان في بحيرة إبير وجبل أك، السياحيين في المنطقة.

وقال منسق المهرجان، مراد أوزتشيليك، إن المنطقة تحتوي على ميراث ثقافي غني جدا، يعود إلى 3 آلاف سنة.

وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية فريجيا للصور، أن النسخة الحالية تحمل بعدا دوليا، عكس الماضية، التي شارك فيها 430 مصورا من تركيا فقط.

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وأفاد أن "ضيف شرف المهرجان سيكون المصور التركي عزت كهريبار، المتوج بجائزة الثقافة والفن التي تمنحها الرئاسة التركية".

وأشارت المصورة خديجة كوكين، إلى أن المشاركين في المهرجان سيعكسون عبر عدسات الكاميرا جمال المنطقة وتاريخها العريق.

وقال المصور سدات بوغا، إنه يوجد مواضيع مختلفة يمكن العمل عليها خلال ممارسة التصوير، في المنطقة الطبيعية الشاسعة هنا.

وتقع منطقة فريجيا، تقع في الوسط الغربي من الأناضول، استوطنها أناس سماهم اليونانيون "فريجي"، وهم الذين حكموا آسيا الصغرى بعد انهيار الإمبراطورية الحثية، وسيطروا على جزء كبير من الأراضي المعروفة بتركيا اليوم.