ساوثمبتون يضم المالي الشاب دوجينيبو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم ساوثمبتون الانجليزي صفقة ضم الجناح المالي الشاب، موسى دجينيبو، من ستاندار لياج البلجيكي، والتي قدرتها وسائل الإعلام قيمتها بـ15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار اميركي).
ووقع دجينيبو (20 عاما) عقدا لأربع سنوات يتوقع أن يكتمل من الناحية الادارية في الأول من تموز/ يوليو المقبل.
وسجل دجينيبو 11 هدفا لستاندار لياج الموسم الماضي وساعده في احتلال المركز الثالث في الدوري البلجيكي والتأهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
وقال مدرب ساوثمبتون النمسوي رالف هازنهوتل "نحن سعداء للترحيب بموسى كأول لاعب ينضم الى صفوفنا تحضيرا الموسم المقبل".
تابع "هو لاعب مثير للاهتمام يتمتع بالسرعة وإنهاء الهجمات بشكل جيد، وقد راقبناه منذ بعض الوقت".
وسيلتحق دجينيبو بزملائه بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/ يوليو.
بدوره، قال دجينيبو "هذا فريق جيد يحرز تقدما، يملك منشآت رائعة وهو مكان يساعدني حقا على الانطلاق والتقدم".
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