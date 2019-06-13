محلي في كباريت | حيفا



القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 14/ 06/ 2019 الزمان: 23:00 المكان: كباريت، حيفا تقيم حركة شباب حيفا احتفالًا رسميًا لإطلاق معرضها الفني الأول بعنوان "محلّي"، بالتعاون مع كباريت. ضيوف الحفل Advertisements رمات سيق

السيد

هبة سلامة

ياسمين ايف

خط جديد

هشام صباح "معرض محلّي" برعاية فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة وموقع عرب48. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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