البعنة: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من قرية البعنة، عصر اليوم، الخميس، بجريمة إطلاق نار وقعت في القرية الواقعة بمنطقة الشاغور.
وبحسب المعلومات المتوفرة، قدمت الطواقم الطبية العلاج لشاب (34 عاما) بعد تعرضه لإطلاق نار، في ورشة لصيانة الإطارات المطاطية.
ووصفت الطواقم الطبية إصابة الشاب بالمتوسطة حتى الصعبة، وأفادت المصادر بأنه "تم نقل المصاب إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج".
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