ماكي ماكوك وجلمود | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 14/ 06/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: Zorba Rooftop، عمّان Advertisements يستضيف مقهى وبار زوربا في عمّان الفنانين ماكي ماكوك وجلمود، وهما موسيقيّان ومؤديان للموسيقى البديلة. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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