إطلاق ألبوم "البيت التّاني" لفرج سليمان |حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 28/ 06/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: بار وجاليري فتوش، حيفا Advertisements حفل إطلاق ألبوم "البيت التاني" للموسيقي الفلسطيني فرج سليمان في حيفا.

“البيت الثاني” هو الألبوم الغنائي الأول لفرج سليمان، بعد ثلاثة ألبومات موسيقية آلاتية، وعدة مشاريع للمسرح والشعر وعالم الاطفال. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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