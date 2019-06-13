فيديو وصور للناقلة فرنت ألتير التي تعرضت لهجوم في خليج عمان

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً جديدة عن قرب ، للناقلة “فرنت ألتير” إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم صباح اليوم، والنيران تشتعل فيها.

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وتظهر الصور تضرر جزء كبير من الجانب الأيمن من السفينة، فيما لا تزال ألسنة النيران مشتعلة فيها.

جدير بالذكر أن ناقلتي نفط قد تعرضتا صباح اليوم الخميس لهجوم في خليج عمان ما أدى لتضررهما.