جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الهجوم على ناقلتي النفط

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن أمريكا أبلغت مجلس الأمن الدولي أنها ستثير مسألة الهجوم على ناقلتين في خليج عمان خلال جلسة مغلقة للمجلس اليوم.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، اليوم الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.