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اعتقال متهم قام بخطف فتاة واغتصابها داخل عجلة حكومية في كركوك

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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بإشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية والأمن في كركوك العميد الحقوقي سنان جميل البياتي وردتنا معلومات بقيام المدعو (ع.أ.م ) بخطف مواطنة تدعى (ش.ج.س) واغتصابها داخل عجلة حكومية نوع نيسان باترول".

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بإشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية والأمن في كركوك العميد الحقوقي سنان جميل البياتي وردتنا معلومات بقيام المدعو (ع.أ.م ) بخطف مواطنة تدعى (ش.ج.س) واغتصابها داخل عجلة حكومية نوع نيسان باترول".

وأضافت الوزارة، "على الفور تم تشكيل فريق بامرة مدير القسم والقبض على المتهم اعلاه وضبط العجلة الحكومية مع المبرزات التي لها مساس بالجريمة وتم توقيفه وفق إحكام المادة ٣٩٦ ق.ع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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