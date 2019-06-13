فرنسا: العراق لم يطلب أموالا مقابل تخفيف أحكام إعدام بحق متشددين

وقالت المتحدثة: "لم نستلم أي طلب في هذا الشأن"، مضيفة "نحن نحترم سيادة الدولة العراقية، بما فيها مؤسساتها القضائية التي تعتبر نفسها مخولة لمحاكمة مقاتلين فرنسيين ينتمون لتنظيم داعش".

وتابعت قائلة: "في المقابل، السلطات العراقية تعلم جيدا أننا ضد أحكام الإعدام الصادرة في جميع الأماكن وتحت كل الظروف، وهذا مبدأ عندنا".



وشددت المتحدثة على استمرار بلادها في السعي "من أجل تخفيف عقوبة الإعدام في حق الفرنسيين".

وأكدت صحيفة "لوفيغارو" أن بحوزتها معلومات حول طلب العراق لملايين الدولارات مقابل تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المقاتلين الفرنسيين.