بالارقام.. فانكوفر وايتكابس مُلزم بدفع أكثر من نصف مليون دولار لنجمه العراقي

وتواجد فريق فانكوفر وايت كابس الكندي، في المركز قبل الاخير بقائمة اعلى المرتبات في الدوري متقدماً فقط على هيوستن دينامو.

ويلعب في صفوف وايتكابس، نجم المنتخب الوطني، علي عدنان، حيث سيكون وايتكابس ملزماً بدفع 547 الف و333 دولاراً، اي ما يعادل (656 مليون دينار عراقي) لنجم اسود الرافدين نهاية شهر حزيران الجاري.



ونظراً لمدة العقد، فإن عدنان يعد هو الاعلى من بين زملائه، كون عقده يمتد لاربعة اشهر فقط.

ويسعى مدرب فريق وايتكابس، مارك دوس سانتوس، الإبقاء على علي عدنان، نظراً للمستويات الرائعة التي يقدمها النجم العراقي.