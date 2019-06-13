نفط البصرة تعلن فتح باب التقديم لخريجي هندسة النفط

وقالت الشركة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم فتح باب التقديم لخريجي هندسة النفط من سكنة محافظة البصرة حصراً للعمل في حقولها النفطية ابتداءً من يوم الأحد 16 حزيران لغاية 30 حزيران 2019 على أن يتم التقديم إلكترونياً".



واضافت الشركة، أن "هذا الامر جاء استناداً إلى توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير النفط".

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