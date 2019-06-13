



واضافت الوزارة، أن "الموقف العراقي يؤكد بالوقوف ضد اي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة والدعوة الى حل الازمات بالطرق السلمية ورفض اسلوب تجويع الشعوب والمس بامنها والتدخل في شؤونها واعتماد القوة العسكرية، واللجوء الى طاولة الحوار التي لابديل لها لاحلال الامن والاستقرار في منطقتنا". وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "العراق يدين الهجوم الذي استهدف مطار ابها المدني في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك ما تعرضت له الناقلتان اللتان ابحرت احداهما من المملكة العربية السعودية والاخرى من الامارات العربية المتحدة".واضافت الوزارة، أن "الموقف العراقي يؤكد بالوقوف ضد اي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة والدعوة الى حل الازمات بالطرق السلمية ورفض اسلوب تجويع الشعوب والمس بامنها والتدخل في شؤونها واعتماد القوة العسكرية، واللجوء الى طاولة الحوار التي لابديل لها لاحلال الامن والاستقرار في منطقتنا". وأفادت سائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مصادر محلية عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.



وكانت السعودية قد اعلنت امس الاربعاء (12 حزيران 2019) قيام أنصار الله "الحوثيين" باستهداف مطار ابها العسكرية بمقذوفات حربية.

وكانت السعودية قد اعلنت امس الاربعاء (12 حزيران 2019) قيام أنصار الله "الحوثيين" باستهداف مطار ابها العسكرية بمقذوفات حربية.

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كانت هذه تفاصيل خبر العراق يدين الهجوم الذي استهدف مطار 'ابها' والناقلتين ويؤكد وقوفه ضد اي اعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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