2019-06-13 | 16:47
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اكد عضو الهيئة الادارية لنادي الترجي التونسي، وليد العارم، عن موقف فريقه من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.
وقال العارم في تصريحات لجريدة "الصباح" التونسية، إن "فريقه متشبث بموقفه بخصوص نهائي دوري الأبطال".
ودعم العارم موقف الترجي بعد قرار اجتماع "كاف" في باريس بإعادة المباراة، مبيناً أن "فريقه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية "طاس"، موضحاً بالقول: "على كل حال لن نخوض النهائي المعاد".
وأضاف: "نحن مقتنعون بأن تتويجنا كسبناه عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر، ولاعبونا تحلوا بالانضباط، ولم يغادروا الميدان حتى إعلان الحكم نهاية المباراة".
واختتم: "إدارة الترجي لم تصلها أي مراسلة في هذا الشأن، مضيفًا أنها مستعدة للدفاع عن حقوق الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي يرفض خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ويلجأ إلى 'كاس' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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