الترجي يرفض خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ويلجأ إلى 'كاس'

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة المباراة بعدما شهدت أزمة كبيرة لعدم احتساب الحكم الجامبي باكاري جاساما هدفًا لصالح الوداد عن طريق وليد الكارتي ليعترض لاعبو الفريق المغربي مطالبين باللجوء إلى "الفار" وهو ما لم ينفذه الحكم بسبب تعطل التقنية.وقال العارم في تصريحات لجريدة "الصباح" التونسية، إن "فريقه متشبث بموقفه بخصوص نهائي دوري الأبطال".

ودعم العارم موقف الترجي بعد قرار اجتماع "كاف" في باريس بإعادة المباراة، مبيناً أن "فريقه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية "طاس"، موضحاً بالقول: "على كل حال لن نخوض النهائي المعاد".

وأضاف: "نحن مقتنعون بأن تتويجنا كسبناه عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر، ولاعبونا تحلوا بالانضباط، ولم يغادروا الميدان حتى إعلان الحكم نهاية المباراة".



واختتم: "إدارة الترجي لم تصلها أي مراسلة في هذا الشأن، مضيفًا أنها مستعدة للدفاع عن حقوق الفريق".