الجامعة العربية: بعض الأطراف الإقليمية تريد إشعال النار في المنطقة

وقال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، بأنه على مجلس الأمن التحرك للرد على الهجمات في بحر عمان.

وفي وقت سابق من اليوم، أدان أبو الغيط استهداف الحوثيين مطار "أبها" الدولي بالمملكة العربية السعودية ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال.

