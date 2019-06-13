بريطانيا تدين حادث خليج عمان وتطالب باحترام الملاحة الدولية

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العين الإخبارية - وكالاتالخميس 2019/6/13 07:02 مساء بتوقيت أبوظبي
إحدى ناقلتي النفط التي استهدفت في خليج عمان
أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن استعدادها للمساعدة في التحقيق حول حادث استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان، مؤكده أنها على تواصل مع الشركاء الدوليين لتقييم الموقف.
وأكد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن الهجوم على ناقلات مدنية أمر غير مقبول، مطالبا بأهمية احترام حرية الملاحة الدولية والالتزام بها.
وفي وقت سابق الخميس، تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان، للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد حوالي 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان تعليقا على الحادث: "تم إطلاع الرئيس على الهجوم.. الحكومة الأمريكية تعرض مساعدتها وستواصل تقييم الموقف".
ولقي الحادث إدانات دولية وإقليمية، حيث طالبت ألمانيا بإجراء تحقيق شامل وموسع، كما أكدت الأمم المتحدة أن منطقة الشرق الأوسط لا تحتمل مزيدا من التصعيد.
بدورها أكدت رابطة ناقلات النفط "إنترتانكو"، أن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان.
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