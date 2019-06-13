مسؤول بالبنتاجون يتهم إيران بتنفيذ هجمات خليج عمان

رجح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن تكون إيران هي المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، الخميس.

ونقلت شبكة "سي بي أس CBS" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول، لم تذكر اسمه، قوله "إيران تزعم أنها أنقذت طاقمي الناقلتين في خليج عمان.. وهذا كذب، المدمرة الأمريكية "يو إس إس بينبريدج" هي من أنقذت 21 فرداً من الطاقمين".

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وأضاف المسؤول أن هناك تقارير تتحدث عن أن أعضاء أحد طاقمي السفينة اعتقدوا أنهم أصيبوا بطوربيد أو لغم، ولكنه غير متأكد من هذه التقارير، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام تتجه ناحية إيران.

وتعرضت ناقلتان، في وقت سابق الخميس، لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

وقالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الإحداثيات التي قدمتها المجموعة البريطانية لحادث السفن في خليج عمان تشير إلى أنه وقع على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني.

وتأتي الهجمات في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتتزامن أيضاً مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطهران، من أجل تخفيف التوترات بين طهران وواشنطن.