جوتيريس يدين حادث ناقلتي النفط بخليج عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، حادث ناقلتي النفط الذي وقع في بحر عمان وأدى إلى إصابات بالغة فيهما.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: إن العالم لا يستطيع تحمل تبعات المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الأمم المتحدة تسعى لتفعيل الحل السياسي في اليمن.

وتعرضت ناقلتان، في وقت سابق الخميس، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، والأخرى اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

كما أوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن الإحداثيات التي قدمتها المجموعة البريطانية لحادث السفن في خليج عمان تشير إلى أنه وقع على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني.