التحالف العربي يدمر أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التحالف العربي في اليمن إن قواته دمرت أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي، شملت مواقع تخزين صواريخ ومعامل تصنيع أسلحة.

وأضاف التحالف، في بيان، الأهداف العسكرية الحوثية التي تم تدميرها تشمل أيضا أماكن وجود خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية.

وأكد البيان أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى أن العناصر القيادية من المليشيا الحوثية الإرهابية المتورطة باستهداف المدنيين سيتم محاسبتها.

والأيام الماضية أعلنت قوات التحالف العربي تغيير وتيرة العمليات العسكرية من أجل ردع إرهاب مليشيا الحوثي، وتحجيم القوة الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تستهدف الداخل اليمني ودول الجوار.